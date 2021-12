Avonat: irmãos votuporanguenses se destacam em campeonatos de natação 

Atletas integram equipe da Secretaria de Esportes e Lazer; campeonatos ocorreram na região sul do país.

Com a retomada dos campeonatos esportivos que, aos poucos vem acontecendo devido ao avanço da vacinação em prevenção ao novo Coronavírus e a melhora da pandemia, a Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga segue participando e conquistando medalhas em campeonatos estaduais de natação, através de esportistas que integram a equipe do Centro de Formação de Natação de Votuporanga (Avonat) e treinam no Parque Aquático Municipal “Saverio Maranho”.

Na última quinta-feira (02/12), a atleta Helena Napolitano Reis, de 13 anos, que está participando do Campeonato Brasileiro Infantil de Verão edição “Troféu Maurício Bekenn”, na cidade de Colombo (PR), ganhou medalha de bronze na categoria 200m costas.

Medalha de Ouro

Na semana passada, Heitor Napolitano Fonseca Reis, de 16 anos e irmão de Helena, participou do Campeonato Brasileiro Juvenil de Verão edição “Troféu Carlos Campos Sobrinho” em Porto Alegre, sul do país e conquistou um quadro com quatro medalhas, sendo uma de ouro, duas de prata e uma de bronze. O primeiro lugar do podium foi conquistado na categoria 200 metros borboleta; além de ganhar ouro na prova, fez o tempo de 2’02″72, marca espetacular para a categoria, fazendo-o alcançar o sexto melhor tempo da prova nesta divisão, entre todas as edições de Campeonatos Brasileiros de Juvenil.