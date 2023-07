Avô e neto são socorridos em estado grave após carro bater contra caminhão em Monções 

Idoso perdeu o controle do carro e bateu no caminhão que estava parado no acostamento da Rodovia Otaviano Cardoso Filho; vítimas foram encaminhadas a um hospital de Nhandeara/SP.

Um homem e o neto de 5 anos foram socorridos em estado grave depois que o carro onde eles estavam bateu em um caminhão reboque, na Rodovia Otaviano Cardoso Filho, em Monções/SP, na noite de terça-feira (11.jul).

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o caminhão estava parado no acostamento e devidamente sinalizado, quando o idoso, que conduzia o veículo, perdeu o controle e bateu.

Avô e neto foram socorridos e levados para um hospital de Nhandeara/SP. O estado de saúde deles não foi informado.

O motorista do caminhão não teve ferimentos. As causas do acidente serão investigadas.