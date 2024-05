Avião de Leila, do Palmeiras, leva mantimentos e veterinários para cuidar de animais em Canoas 

Aeronave decolou nesta quarta com 13 veterinários e voltará a São Paulo com 30 cães resgatados, já adotados por famílias paulistas. Mais uma viagem está prevista para semana que vem.

A aeronave da Placar, empresa de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, voou nesta quarta-feira rumo a Canoas/RS para levar mantimentos e veterinários, como forma de ajudar às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Foram transportados no avião três toneladas alimentos e medicamentos para animais, além de 13 veterinários. Eles vão ficar no Sul para cuidar dos animais resgatados.

A previsão é de que a aeronave volte ainda nesta quarta a São Paulo/SP, com 30 cães resgatados e já adotados por famílias paulistas. O número de animais que poderiam ser transportados foi restrito, uma vez que o avião não tinha autorização para ficar mais tempo no aeroporto de Canoas.

No domingo houve uma primeira viagem com alimentos e produtos de necessidades básicas. Já está marcada para a próxima semana mais uma ida da aeronave ao Sul, com novos veterinários e mantimentos para animais.

Além disso, serão trazidos para São Paulo uma quantidade maior de cachorros e também gatos para adoção.

*Com informações do ge