Iluminação da Avenida do Assary recebe pontos de led

Iniciativa da Elektro começou a ser substituída nesta segunda-feira (08) as lâmpadas da avenida João Gonçalves Leite . Ao todo serão mais de mil e quatrocentos pontos com a nova iluminação.

O projeto faz parte do programa de eficiência energética da Elektro, regulado pela ANEEL. A definição dos locais, realizada em parceria com a prefeitura, levou em conta os pontos com significativo potencial de redução de custos com energia elétrica. A instalação de todas as lâmpadas está prevista para o final deste mês de junho.