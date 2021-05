Avassalador, Votuporanguense vence o Marília e se aproxima da semifinal

Com um gol em cada tempo, de El Pirata e Israel, CAV dá passo importante e mantém vivo o sonho do acesso à Série A2 do Campeonato Paulista. Jogo da volta, segunda-feira, às 15h, na Arena Plínio Marin.

Avassalador, o Clube Atlético Votuporanguense venceu o Marília por 2 a 0, na noite desta sexta-feira (28), no Estádio Bento de Abreu, em Marília/SP, pela partida de ida das quartas de final da Série A3 do Campeonato Paulista.

A Pantera Alvinegra abriu o placar logo aos três minutos de jogo com El Pirata, Gabriel Barcos desviou de cabeça após cobrança de falta e marcou o seu sexto gol na Série A3. No segundo tempo, aos 33 minutos, após nova bola alçada na área, Israel aproveitou sobra na segunda trave para finalizar duas vezes e ampliar para o Votuporanguense.

Com superioridade evidente dentro das quatro linhas, a vitória por dois gols de diferença deixa o CAV em vantagem confortável, podendo empatar e até perder a partida da volta por um gol de diferença que fica com a vaga na semifinal. Já ao MAC, resta vencer por dois gols de diferença para forçar os pênaltis ou por três ou mais gols de vantagem para avançar direto.

Após o jogo, o técnico alvinegro Rogério Corrêa comentou o primeiro dos dois confrontos: “A Votuporanguense está à cada dia melhorando no seu modelo de jogo, no seu jeito de jogar. Estamos estimulando isso nos garotos que é jogar, um jogo bonito. É isso que a gente espera futuramente da nossa seleção, que é jogar para frente, independente do adversário. Hoje, os meninos fizeram uma partida brilhante, saímos de um jogo de 180 minutos com um placar interessante, mas não acabou. Tem mais 90 minutos. Um jogo, uma guerra que vai ser, como foi aqui e a gente espera sair vencedor do próximo jogo”, concluiu.

O duelo da volta entre Votuporanguense e Marília ocorre segunda-feira (31), às 15h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP.