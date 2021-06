Avanço da variante Delta atinge até Israel e põe em xeque planos de reabertura pelo mundo

País poderá exigir quarentena de pessoas que tiveram contato com infectados e retomou uso de máscaras em determinados locais; realização de finais da Euro 2020 é questionada por autoridades sanitárias.

O avanço da variante Delta do novo coronavírus pelo mundo, apontada como mais letal e mais contagiosa por autoridades de saúde, vem provocando uma explosão no número de novos casos em vários países e pondo em xeque os planos de retomada até em nações onde a vacinação está avançada, como Israel, que começaram a reimpor medidas restritivas. O órgão de prevenção de doenças da União Europeia (UE) indicou nesta quarta que, até o fim de agosto, 90% dos novos casos de Covid-19 no bloco poderão ser causados pela variante Delta.

Em Israel, país que já vacinou com duas doses quase dois terços da população e que praticamente não observava mais medidas de restrição de contato, foram registrados na segunda e terça-feira mais de 100 novos casos diários. O novo surto ocorreu em sua maioria no sistema educacional da cidade de Binyamina-Giv’at Ada, no Norte. A área foi colocada no alerta laranja, o que indica um contágio “moderado” — é a primeira vez que a classificação é usada desde abril.

Por causa das infecções, o governo apertou o cerco especialmente em pontos de chegada do exterior, como aeroportos e postos de fronteira, e poderá impor uma quarentena obrigatória de 14 dias para quem esteve em contato com pessoas contaminadas. A medida vale inclusive para aqueles que já foram vacinados. Máscaras voltam a ser obrigatórias em aeroportos, postos de fronteira e instalações médicas — restrições de viagem a países como o Brasil, Argentina e México seguem em vigor.

Estudantes em escolas com casos de Covid-19 precisarão ficar em quarentena, e os pais serão obrigados a pagar multa de 5 mil shekels (R$ 7,6 mil) caso o isolamento seja violado. Ao mesmo tempo, as autoridades fazem um apelo para que os mais jovens sejam vacinados — as doses da Pfizer estão disponíveis a pessoas entre 12 e 15 anos desde o mês passado.

Mais agressiva

Na segunda-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que a variante Delta, que caminha para se tornar a predominante no planeta, espalha-se mais rapidamente e é mais letal que as demais variantes. Segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Enfermidades (ECDC), essa variante deve representar 90% de todos os novos casos na UE até o final de agosto. Países como a Noruega apresentam as mesmas projeções para as próximas semanas.