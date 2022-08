Avaí não vence Corinthians há 11 anos e tem jejum de oito jogos 

Leão da Ilha vem de cinco derrotas e três empates contra o Timão.

Momento de virar a chave na Ressacada. O Avaí abriu o returno da Série A do Campeonato Brasileiro com uma virada sofrida para o América-MG e chegou a três derrotas seguidas. Agora, recebe o Corinthians, pela 21ª rodada, e vai buscar encerrar um jejum de 11 anos.

O Leão da Ilha joga com o Timão no próximo sábado (6.ago), às 19h, em casa, e vai precisar vencer para se afastar da zona de rebaixamento. Para isso, vai ter que superar o tabu de oito jogos sem superar o adversário, sendo cinco derrotas e três empates.

A última vez que o Avaí venceu o Corinthians foi em 31 de julho de 2011, na Série A do Brasileiro daquele ano. William e Rafael Coelho, duas vezes, viraram o jogo para os donos da casa após os paulistas abrirem o marcador com Emerson Sheik e Jorge Henrique.

Desde então, a equipe azurra não soube mais o que é vencer o Timão. Foram cinco derrotas e três empates pelo Brasileirão. No último confronto, o Corinthians aplicou um 3 a 0, pela segunda rodada, no primeiro turno.

No histórico geral, Avaí e Corinthians já se enfrentaram em 15 oportunidades. Foram apenas três vitórias avaianas, cinco empates e sete vitórias corintianas.

Com 21 pontos, o Leão da Ilha é o 16º colocado e tem um ponto a mais que o Cuiabá, primeiro time do Z-4. O Corinthians é o vice-líder da competição com 38 pontos.