Av. Mário Pozzobon: interligação também terá nova rua para acesso ao Terminal Rodoviário 

Aterramento da área segue para fase final e licitação para contratar empresa que fará a pavimentação será no dia 19.

Quem passa pelas proximidades do Terminal Rodoviário em Votuporanga/SP já pode observar o tracejado da nova via de acesso que interligará as avenidas Prefeito Mário Pozzobon e Sebastião Vaz de Oliveira. A obra emblemática segue para fase final de aterramento do lado da avenida para quem vai trafegar no sentido leste/oeste.

Visando proporcionar ainda mais funcionalidade para a nova diretriz viária, à equipe técnica da Secretaria de Planejamento elaborou um acesso ao Terminal Rodoviário. Desta forma duas novas ruas serão pavimentadas entre o trecho da interligação das avenidas com a Rodoviária, uma delas para uso exclusivo de ônibus que seguirá direto para as plataformas; e a outra para acessar o estacionamento do Terminal.

Pavimentação

Concluída esta fase de aterramento, a obra seguirá para a etapa final de pavimentação, drenagem, calçamento, iluminação e paisagismo. Para isso, a Prefeitura agendou para o dia 19 de maio a abertura dos envelopes pelo processo licitatório para contratação da empresa que concluirá a obra.

Essa fase final da obra está orçada em cerca de R$ 850 mil. O prazo de execução está previsto para 90 dias a partir da assinatura da ordem de serviço.