Av. Emílio Arroyo: Prefeitura e ACV alinham início da obra do calçamento 

Obra que começa na segunda-feira (15) será executada por quarteirão e terá cronograma com previsão de cada trecho para deixar comerciantes bem informados sobre as etapas.

O prefeito Jorge Seba (PSD) e o presidente da Associação Comercial de Votuporanga (ACV), Glauco Ventura, se reuniram nesta terça-feira (9.abr) para alinhar o início de mais uma etapa da obra de revitalização da Avenida Emílio Arroyo Hernandes. A partir de segunda-feira (15), a empresa que fará a modernização de todo o calçamento do trecho a ser revitalizado, bem como a instalação de mobiliários urbanos, iniciará os serviços no primeiro quarteirão, próximo ao cruzamento com a Av. Nasser Marão.

“Essa etapa da obra certamente impactará mais os comerciantes mas estamos fazendo de tudo para amenizar os transtornos ao máximo. Sendo assim, alinhamos com a empresa que fará a obra por quarteirão”, explicou Jorge Seba.

O prefeito também informou que uma equipe da Secretaria de Obras acompanhará a execução de toda a obra no local, prestando assistência necessária aos comerciantes, e que um cronograma está sendo elaborado com a previsão de execução da obra para cada quarteirão.

A secretária de Planejamento, Tássia Coleta, informou que a obra vai ampliar em cerca de 50% o número de vagas de estacionamento, além de corrigir diversas situações de acessibilidade. “Vamos fazer a substituição de todo o calçamento para melhorar o acesso às lojas e também atender a legislação que dispõe sobre acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, vamos oferecer áreas de convívio para dar beleza e funcionalidade à avenida, melhorando a visibilidade do comércio daquela região”.

Durante sua fala, o presidente da ACV, Glauco Ventura, relembrou a obra de revitalização da Rua Amazonas e se colocou à disposição da Administração para intermediar o contato com os comerciantes. “Sabemos que a obra pode trazer alguns transtornos, mas queremos lembrar que serão passageiros e que o benefício será permanente, assim como foi com a Rua Amazonas, que hoje atrai a atenção de todos pela sua beleza”.

Nesta etapa da obra de revitalização serão investidos cerca de R$ 3,1 milhões de recursos próprios. “Já executamos cerca de R$ 6 milhões nas etapas anteriores com recursos próprios e também com emendas que conquistamos junto aos deputados Carlão Pignatari, Geninho Zuliani, Fausto Pinato e à senadora Mara Gabrilli”, explicou o prefeito.

Também participou da reunião, representando a Câmara Municipal, o vereador Valdecir Lio (MDB).