Av. Emílio Arroyo Hernandes: Jorge Seba libera mais uma etapa da obra 

O prefeito Jorge Seba reuniu a imprensa, vereadores e o presidente da Associação Comercial, Glauco Ventura, para autorizar o início de mais uma etapa da revitalização da Av. Emílio Arroyo Hernandes, na região norte da cidade. Nesta fase, a empresa vencedora da licitação fará a modernização de todo o calçamento do trecho a ser revitalizado bem como a instalação de mobiliários urbanos como bancos, lixeiras, vasos e alguns gradis.

A ordem de serviço foi assinada no valor de R$ 3,1 milhões de recursos próprios. “Já executamos cerca de R$ 6 milhões nas etapas anteriores com recursos próprios e também com emendas que conquistamos junto aos deputados Carlão Pignatari, Geninho Zuliani, Fausto Pinato e à senadora Mara Gabrilli”, explicou o prefeito.

A secretária de Planejamento, Tássia Coleta, informou que a obra vai ampliar em cerca de 50% o número de vagas de estacionamento, além de corrigir diversas situações de acessibilidade. “Vamos fazer a substituição de todo o calçamento para melhorar o acesso às lojas e também atender a legislação que dispõe sobre acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, vamos oferecer áreas de convívio para dar beleza e funcionalidade à avenida, melhorando a visibilidade do comércio daquela região”.

Durante sua fala, o presidente da ACV, Glauco Ventura, relembrou a obra de revitalização da Rua Amazonas e se colocou à disposição da Administração para intermediar o contato com os comerciantes. “Sabemos que a obra pode trazer alguns transtornos, mas queremos lembrar que serão passageiros e que o benefício será permanente, assim como foi com a Rua Amazonas, que hoje atrai a atenção de todos pela sua beleza”.

Representando a Câmara, os vereadores Djalma e Santiago parabenizaram a Administração pela obra.

Novas etapas

A obra de revitalização da Av. Emílio Arroyo Hernandes segue sendo executada por etapas. No fim do ano passado, o prefeito Jorge Seba conquistou R$ 5 milhões junto ao Governo do Estado de São Paulo, sendo R$ 2,5 milhões para iluminação e R$ 2,5 milhões para recape. Assim que o convênio for assinado a Prefeitura abrirá as licitações para dar início a essas duas etapas.

Seba segue em busca de mais recursos para concluir as etapas de paisagismo, semáforos novos e padronizados, abrigo e ponto de ônibus moderno e sustentável e execução da praça de alimentação com mobiliário.

“Esta é mais etapa desta grande obra. Conforme vamos recebendo os recursos, vamos dando andamento a este projeto que transformará a região norte”, finalizou o prefeito.