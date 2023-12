Av. Emílio Arroyo Hernandes: Jorge Seba conquista mais R$ 5 milhões de recursos do Estado 

Prefeito de Votuporanga assinou convênios com o Governador Tarcísio de Freitas na última semana.

O prefeito Jorge Seba esteve em São Paulo na última semana para assinar convênios visando liberação de mais R$ 5 milhões de recursos para continuidade da obra de revitalização da Avenida Emílio Arroyo Hernandes. A assinatura foi no Palácio dos Bandeirantes diretamente com o Governador Tarcísio de Freitas.

Dos R$ 5 milhões, R$ 2,5 milhões serão destinados para iluminação e R$ 2,5 milhões para recapeamento de todo o trecho contemplado pela obra, exceto a parte da via que já recebeu a nova malha viária nas proximidades do cruzamento com a Rua Leonardo Commar.

Até o momento, a Prefeitura já recebeu R$ 4,5 milhões de recursos dos deputados Carlão Pignatari, Geninho Zuliani, Fausto Pinato e da senadora Mara Gabrilli; além de também ter empregado recursos próprios em etapas já executadas ou em andamento.

A obra segue em andamento, sendo executada por etapas e o prefeito Jorge Seba continua em busca de mais recursos para concluir a parte de calçamento, mobiliários como bancos, lixeiras, floreiras; drenagem, semáforos e sinalizações que estão sendo orçados.

“Nossa gratidão ao governador pelo olhar atento a Votuporanga e também ao deputado Carlão pelo apoio em obras e iniciativas importantes para o município. A revitalização da av. Emílio Arroyo Hernandes transformará a região Norte, promovendo impulsionamento na economia local, além de transformar o espaço em novo cartão postal, contribuindo também com a ampliação de vagas de estacionamento”, disse Jorge Seba.