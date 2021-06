Auxílio a famílias de vítimas da Covid-19 vai chegar a 150 municípios do noroeste paulista 

Carlão Pignatari, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, falou sobre o repasse às famílias; confira lista de municípios contemplados.

O programa “SP Acolhe”, anunciado nesta terça-feira (29) pelo governo do Estado, vai chegar a 150 municípios do noroeste paulista, como Votuporanga, Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul, São José do Rio Preto, Araçatuba, Catanduva, Cardoso, entre outros, beneficiando, ao menos, 1.300 famílias em situação de vulnerabilidade social.

O presidente da ALESP (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), deputado Carlão Pignatari, falou sobre a iniciativa. “O SP Acolhe faz parte do programa Bolsa do Povo que aprovamos em maio aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, em tempo recorde, porque sabíamos da necessidade da população diante da pandemia da Covid-19”, disse Carlão.

O programa vai pagar, de julho a dezembro deste ano (seis meses), R$ 300 por mês a famílias que perderam seus arrimos de sustentação –pais, mães, avós ou filhos– para a Covid-19. Em todo o Estado de São Paulo, serão 11 mil famílias de quase 600 municípios paulistas, totalizando um investimento de R$ 20 milhões.

“É uma grande ajuda para as famílias que foram impactadas pela Covid-19 e perderam seus entes queridos. Esse dinheiro vai ajudar no sustento e em outros custos até que as pessoas se reestruturem e possam começar uma nova vida. Esperamos que as famílias possam fazer bom uso desse recurso”, disse o presidente da Assembleia Legislativa paulista.

Para receber o valor, as famílias terão que estar inscritas no CadÚnico e ter renda mensal de até três salários-mínimos. “O nosso governo é humano, que se dedica e prioriza suas ações aos mais pobres. É um programa inédito no Brasil, que vai atender até dezembro famílias que tiveram seus entes perdidos para a Covid-19 “, disse o governador João Doria.

Bolsa do Povo

Outra iniciativa que está ajudando a população mais carente do Estado é o “Vale Gás”, que vai pagar três parcelas de R$ 100 entre os meses de julho e dezembro de 2021, para a compra de botijões de gás de cozinha por 100 mil famílias no Estado. As famílias devem ter renda mensal por pessoa de até R$ 178 e ser inscritas no CadÚnico (sem Bolsa Família).

Aprovado no começo de maio pelos parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o Bolsa do Povo pretende desembolsar R$ 1 bilhão ainda neste ano em ações assistenciais para cerca de 500 mil famílias em situação de vulnerabilidade social agravada pela pandemia.

No programa, estão ações como o Renda Cidadã, Via Rápida, Bolsa-Trabalho, Ação Jovem, Bolsa Talento Esportivo e o auxílio-moradia emergencial (Aluguel Social). Também estão previstas contratações de mães e pais nas escolas, além de agentes para os serviços de saúde.

Municípios que serão atendidos pelo “SP Acolhe”

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, CATANDUVA, MIRASSOL, NOVO HORIZONTE, BADY BASSITT, SANTA ADÉLIA, MONTE APRAZÍVEL, TANABI, PALMARES PAULISTA, POTIRENDABA, JOSÉ BONIFÁCIO, SALES, ICÉM, JACI, ONDA VERDE, GUAPIAÇU, PALESTINA, NEVES PAULISTA, BÁLSAMO, NOVAIS, IPIGUÁ, URUPÊS, TABAPUÃ, PINDORAMA, IRAPUÃ, MIRASSOLÂNDIA, UCHOA, POLONI, NOVA ALIANÇA, NOVA GRANADA, PARAÍSO, IBIRÁ, ZACARIAS, MENDONÇA, UBARANA, ELISIÁRIO, PAULO DE FARIA, ARIRANHA, ITAJOBI, ORINDIÚVA, CEDRAL, PLANALTO, ADOLFO, UNIÃO PAULISTA, ARAÇATUBA, BIRIGUI, ANDRADINA, CASTILHO, PENÁPOLIS, GUARARAPES, PEREIRA BARRETO, MIRANDÓPOLIS, VALPARAÍSO, SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ, ILHA SOLTEIRA, SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ, BREJO ALEGRE, COROADOS, GENERAL SALGADO, CLEMENTINA, BARBOSA, BRAÚNA, AURIFLAMA, LAVÍNIA, SUD MENNUCCI, BURITAMA, SUZANÁPOLIS, AVANHANDAVA, GUARAÇAÍ, MURUTINGA DO SUL, GUZOLÂNDIA, LOURDES, LUIZIÂNIA, SÃO JOÃO DE IRACEMA, GLICÉRIO, ITAPURA, PIACATU, TURIÚBA, GABRIEL MONTEIRO, NOVA INDEPENDÊNCIA, NOVA LUZITÂNIA, ALTO ALEGRE, RUBIÁCEA, GASTÃO VIDIGAL, VOTUPORANGA, FERNANDÓPOLIS, VALENTIM GENTIL, JALES, ESTRELA D’OESTE, SANTA FÉ DO SUL, COSMORAMA, MERIDIANO, SANTA ALBERTINA, NHANDEARA, PARANAPUÃ, MACAUBAL, RIOLÂNDIA, TRÊS FRONTEIRAS, OUROESTE, CARDOSO, URÂNIA, ASPÁSIA, MACEDÔNIA, SEBASTIANÓPOLIS DO SUL, ÁLVARES FLORENCE, AMÉRICO DE CAMPOS, SANTA CLARA D’OESTE, APARECIDA D’OESTE, PALMEIRA D’OESTE, MAGDA, PARISI, VITÓRIA BRASIL, DOLCINÓPOLIS, RUBINÉIA, POPULINA, GUARANI D’OESTE, FLOREAL, DIRCE REIS, MARINÓPOLIS, INDIAPORÃ, MIRA ESTRELA, PONTES GESTAL, NOVA CANAÃ PAULISTA, SANTA SALETE, SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES, MONÇÕES, OLÍMPIA, BARRETOS, BEBEDOURO, VIRADOURO, PIRANGI, SEVERÍNIA, GUAÍRA, TERRA ROXA, CAJOBI, GUARACI, MONTE AZUL PAULISTA, TAIÚVA, COLINA, TAIAÇU, JABORANDI, COLÔMBIA, VISTA ALEGRE DO ALTO, ALTAIR, MATÃO, AMÉRICO BRASILIENSE, NOVA EUROPA, SANTA LÚCIA, CÂNDIDO RODRIGUES, SANTA ERNESTINA.