Auxiliar de enfermagem investigado por abuso sexual infantil é preso pela 2ª vez em Rio Preto 

Suspeito já havia sido preso no dia 22 de agosto de 2023, na Operação Cassiel, que investiga crimes contra menores de idade na web. Nesta quarta-feira (24), policiais federais cumpriram mandado de prisão preventiva contra o homem.

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quarta-feira (24.jan), um mandado de prisão preventiva contra um auxiliar de enfermagem investigado por abuso sexual infanto-juvenil, em São José do Rio Preto/SP.

De acordo com a Polícia Federal, ele havia sido preso no dia 22 de agosto de 2023, quando foi deflagrada a 6ª fase da Operação Cassiel. Na ocasião, foram apreendidos vídeos e fotos de abuso sexual de crianças e adolescentes.

O auxiliar de enfermagem foi solto, mas as investigações foram aprofundadas e a polícia identificou que, além de armazenar e compartilhar estes conteúdos, ele também produzia as imagens com cenas de abuso sexual infantil, inclusive com familiares menores de 14 anos.

Segundo a Polícia Federal, foram identificadas pelo menos quatro vítimas. O mandado de prisão preventiva foi cumprido e o suspeito foi encaminhado à delegacia.

*Com informações do g1