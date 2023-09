Autoridades se reúnem na Câmara para discutir ações contra maus-tratos e animais soltos nas ruas 

O encontro reuniu representantes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental, a Secretaria Municipal de Trânsito, a Secretaria Municipal da Cidade, a Secretaria de Vigilância Sanitária – Zoonoses e do CPVA (Centro de Proteção da Vida Animal). O objetivo foi elaborar estratégias conjuntas para resolver essa problemática que afeta Votuporanga.

Durante as discussões foi ressaltado a importância do cumprimento das leis municipal, estadual e federal que garantem a proteção aos animais e penalizam os responsáveis por maus-tratos. Chandelly defendeu que, em casos de animais amarrados, acorrentados, soltos nas ruas ou qualquer situação de crueldade, o tutor seja autuado e denunciado ao Ministério Público.

Após as discussões, foram traçadas as primeiras medidas a serem tomadas para combater esses problemas: será intensificada a fiscalização nas ruas, com o objetivo de coibir casos de maus-tratos e garantir a segurança e o bem-estar dos animais; além disso, serão realizadas campanhas de conscientização e educação sobre a guarda responsável e a importância do respeito aos animais.