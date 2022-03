Áustria recua e volta a exigir máscaras em locais fechados

A Áustria decidiu voltar a tornar obrigatório o uso de máscaras em locais fechados, informou na última sexta-feira (18.mar) o ministro da Saúde do país, Johannes Rauch. A decisão é válida a partir do dia 23 de março, e as máscaras devem ser necessariamente do tipo PFF2. Rauch, no entanto, não deixou claro se a obrigação vale para as escolas e universidades e afirmou que ainda precisaria conversar com o ministério da Educação do país sobre o tema.

O ministro informou ainda que as medidas de relaxamento nas restrições anunciada no início do mês levavam em conta a queda no número de casos de Covid-19 no país, mas que o cenário mudou e que a situação nos hospitais é preocupante. “As reaberturas foram prematuras”, reconheceu. Desde o último dia 5, a Áustria havia determinada que máscaras não eram mais necessárias e poderiam ser exigidas de seus cidadãos apenas em supermercados, farmácias e no transporte público. Rauch pediu também que as empresas voltassem a adotar o trabalho remoto quando possível e reforçou a necessidade de vacinação aos austríacos. Flexibilização em São Paulo O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), assinou na última quinta-feira (17.mar) o decreto que encerra a obrigatoriedade do uso de máscara em locais fechados, 679 depois do início da medida. O uso de máscaras, no entanto, seguirá obrigatório em locais destinados à prestação de serviços de saúde e no transporte público. A máscara torna-se opcional para os outros ambientes, como escolas, academias e shoppings. Outros estados e cidades brasileiros, incluindo o Rio de Janeiro, anunciaram recentemente a liberação do uso de máscaras em locais fechados. *Informações/g1