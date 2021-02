Austrália e Catar desistem da Copa América; Conmebol garante torneio, formato e sedes

Convidados abrem mão de jogar por causa da pandemia do coronavírus.

Austrália e Catar, que disputariam como convidados a Copa América de 2020 – a ser realizada em junho de 2021 na Colômbia e na Argentina – informaram à Conmebol que não vão participar do torneio por causa das restrições de viagem e do apertado calendário do futebol internacional.

A Conmebol já decidiu que vai manter o formato, as sedes e a premiação do torneio. O que está em discussão agora é como resolver o buraco deixado pelas duas ausências.

Esta edição da Copa América teria os 12 times divididos em dois grupos de seis – um com sede na Colômbia e um com sede na Argentina. Se houver dois novos convidados, cada um será alocado em grupo, sem necessidade de realização de um novo sorteio.

Se não houver outras seleções de fora da Conmebol, o torneio será realizado com dois grupos de cinco – e os quatro melhores de cada chave avançam para os mata-mata, em formato tradicional: quartas de final, semifinais e final.

Segundo apurado, a Conmebol recebeu sondagens de outros países que se interessaram em substituir Catar e Austrália, mas as restrições de viagens e as dificuldades do calendário internacional do futebol tornam difícil prever neste momento se haverá seleções convidadas.

*Com informações do globoesporte