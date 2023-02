Austa Hospital inaugura Centro de Oncologia com ambiente mais humanizado, confortável e completo para pacientes e familiares

Inauguração ocorre às vésperas do Dia Mundial de Combate ao Câncer que é comemorado anualmente em 4 de fevereiro. A data chama a atenção da população com relação à prevenção da doença, que é a segunda que mais mata pessoas em todo o mundo.

Às vésperas do Dia Mundial de Combate ao Câncer, neste sábado (4.fev), os pacientes e suas famílias da cidade e região recebem uma boa notícia. O Austa Hospital, de Rio Preto, tem agora um amplo e moderno Centro de Oncologia, que oferece aos pacientes oncológicos de toda região Noroeste ambiente acolhedor, humanizado, confortável e com toda estrutura necessária é fundamental para realizarem o tratamento. O Centro de Oncologia está localizado ao lado da Austa Medicina Diagnóstica e do Austa Hospital, o que permite a perfeita integração com todo complexo de saúde.

“O Centro de Oncologia é mais um importante investimento realizado pela holding de serviços de saúde Hospital Care visando sempre oferecer os melhores atendimento e infraestrutura aos nossos clientes”, afirmou Rafael Chanes, diretor presidente do HUB Rio Preto, que reúne o Austa Hospital, o Austa Medicina Diagnóstica, a Austa Clínicas e o Instituto de Moléstias Cardiovasculares – IMC.

O Centro de Oncologia reúne equipe multidisciplinar especializada no tratamento do câncer e no relacionamento com o paciente, seus familiares e amigos. “Há 16 anos, o Austa Hospital possui uma unidade para tratamento que se tornou referência pela humanização e acolhimento aos nossos pacientes. Esta filosofia continua no jeito de cuidar que norteia nossa equipe”, ressalta a oncologista Bárbara Cristina Benetton Pinto, médica coordenadora do Centro de Oncologia.

Somando ao carinho característico da equipe multidisciplinar, os pacientes agora dispõem de confortáveis instalações, dotadas de todos os equipamentos e infraestrutura necessária ao tratamento. Consultórios e uma ampla sala de infusão com camas e poltronas onde são ministrados os medicamentos proporcionam, além de conforto, a privacidade necessária a cada paciente. “Aqui, o paciente dispõe de um espaço só dele que, inclusive, se quiser, pode ter momentos reservados com nossos profissionais ou familiares e amigos”, afirma a psicóloga Renata Alves.

Assim como os todos os pacientes, foi inevitável para o vendedor Felipe do Carmo, morador de Rio Preto, comparar a infraestrutura anterior com a do Centro de Oncologia. “Melhorou muito. Temos mais espaço, mais comodidade, o que, sem dúvida, nos traz um bem-estar maior durante o tempo o que passamos aqui. E cada detalhe é muito importante para nós neste momento difícil por que passamos”, diz Felipe.

O projeto do Centro de Oncologia atende a todas as normas da Anvisa, Vigilância Sanitária e demais órgãos reguladores e fiscalizadores da saúde. Ele é totalmente integrado ao Austa Hospital e à Austa Medicina Diagnóstica, o que garante cuidado completo do paciente desde o diagnóstico para confirmação ou não da doença até se houver necessidade de cirurgia, internação em quarto ou UTI e atendimento na emergência.

O Centro de Oncologia do Austa Hospital funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e dispõe também de estacionamento próprio, também para conforto de seus clientes.