Austa Hospital completa 43 anos como uma das maiores organizações de saúde da região

Hospital foi fundado em 1980 por um grupo de médicos e professores da Faculdade de Medicina de Rio Preto que se uniram para construí-lo com compromisso de oferecer à população da região atendimento de qualidade, segurança e conforto.

O Austa Hospital, uma das maiores organizações de saúde da região noroeste do estado de São Paulo, completou 43 anos nesta quinta-feira, 19 de janeiro. Ao longo de mais de quatro décadas, o hospital notabilizou-se pela qualidade e pelo acolhimento oferecidos a seus clientes, acompanhantes e a todos que buscam serviços, sendo referência em atendimento humanizado, pautado pela segurança do paciente.

O Austa Hospital foi fundado em 1980 por um grupo de médicos formandos e professores da Faculdade de Medicina de Rio Preto que se uniram para construí-lo com compromisso de oferecer à população da região atendimento de qualidade, segurança e conforto.

A instituição conta hoje com mais de 500 médicos e equipe multidisciplinar, com profissionais de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, entre outros, referenciados em suas especialidades, altamente capacitados e que estão em constante aprimoramento e atualização para oferecer a melhor medicina aos pacientes. Eles dispõem de moderna estrutura hospitalar, alta tecnologia em diagnósticos e procedimentos cirúrgicos para proporcionar serviços e tratamentos eficazes.

Em 2020, o Austa Hospital passou a integrar a holding de serviços de saúde Hospital Care junto ao Austa Medicina Diagnóstica, o Instituto de Moléstias Cardiovasculares – IMC e a operadora de saúde Austa Clínicas. Nesse mesmo ano, com a eclosão da pandemia do novo coronavírus, o Austa Hospital passou a ser a única instituição de saúde da região a ter uma unidade dissociada do hospital dedicada exclusivamente a tratamento de pacientes com síndromes respiratórias. Desta forma, o hospital pôde proporcionar ambiente mais seguro para o tratamento de pacientes com outras patologias, com máxima eficiência e excelentes desfechos clínicos. A construção da Unidade Respiratória do Austa Hospital junto à Hospital Care mostrou a importância dessa parceria para a evolução da saúde em São José do Rio Preto e os ganhos que a região passaria a ter com a chegada do grupo. A unidade era exclusivamente dedicada a internações de pacientes com síndrome respiratória agudas, suspeitas e confirmadas de Covid-19. Uma instalação única em São José do Rio Preto, com atendimento baseado em fluxos distintos. As atitudes implantadas e os investimentos realizados para proteção de colaboradores, médicos e pacientes, fizeram com que o Austa Hospital recebesse o Selo Covid Free, um reconhecimento pelas boas práticas de prevenção no enfrentamento do coronavírus.

Pela primeira vez, neste mesmo ano, o Austa Hospital foi o primeiro da cidade a realizar tratamento com terapia baseada na oxigenação por membrana extracorpórea, conhecida por Ecmo (na sigla em inglês), em paciente em tratamento de covid-19.

O Austa Hospital também se destaca pelos seus serviços de exames de imagens e laboratoriais, que conta com equipe multiprofissional altamente especializada para realizar exames de imagem nos mais modernos equipamentos nas áreas de hemodinâmica, cardiologia, endovascular, neurorradiologia, endoscopia, tomografia, ressonância magnética, radiodiagnóstico e laboratório. Em 2022, esses serviços ganharam uma expansão com a inauguração das 2 unidades do Austa Medicina Diagnóstica. Ambientes modernos e estrutura acolhedora, qualidade no atendimento, alta tecnologia, experiência de 40 anos do laboratório e equipamentos de última geração para exames de ressonância magnética e tomografia computadorizada. Além de atender os principais planos de saúde.

Possui 40 leitos em UTIs (adultos e pediátrica/neonatal) e 100 leitos de hotelaria, com quartos climatizados, ambiente confortável e seguro, tanto para pacientes quanto para acompanhantes. Também conta com moderno centro cirúrgico que dispõe de sete salas com infraestrutura completa para realizar procedimentos de baixa, média e alta complexidade, além de sala de recuperação pós-anestésica totalmente equipada e áreas de apoio aos médicos e demais profissionais que ali atuam. Recentemente o centro cirúrgico do Austa Hospital recebeu alto investimento com a aquisição de novos equipamentos como a Torre de Vídeo 4k e o Robô ROSA® Knee System, projetado para auxiliar os médicos cirurgiões ortopédicos a realizarem com muito mais precisão e eficiência cirurgias de substituição total do joelho.

Ainda em 2022, o hospital recebeu a recertificação da ONA (Organização Nacional de Acreditação) com Excelência – nível 3, que atesta que a instituição alcançou excelência em gestão, com maturidade da cultura organizacional de segurança, transparência e busca pela melhoria contínua da qualidade assistencial. Desde meados de 2004, o Austa Hospital está comprometido com as seis metas internacionais de segurança do paciente estabelecidas pela Joint Commission International, em parceria com a Organização Mundial da Saúde. Desde então, integra um movimento que vem evoluindo no Brasil, no qual as instituições de saúde adotam cultura organizacional por meio de planejamento, processos e protocolos, com objetivo de oferecer melhor atendimento e serviços de excelência aos pacientes e demais clientes, com total segurança.

A Acreditação ONA é reconhecida pelo Ministério da Saúde e pela Sociedade Internacional de Qualidade em Cuidados de Saúde (ISQua – International Society for Quality in Health Care), associação parceira da Organização Mundial da Saúde e que conta com representantes de instituições acadêmicas e organizações de mais de 100 países. Ao receber mais uma vez a Acreditação nível 3, o Austa Hospital demonstra que o cuidado e a segurança do paciente estão no foco de todas as ações de seus médicos e demais profissionais.