Auro e Felipe Jonatan, com Covid, viram desfalques no Santos 

Maicon treina normalmente e deve reforçar o Peixe contra o Deportivo Táchira.

O Santos encerrou, nesta terça-feira (5.jul), a preparação para o jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana, contra o Deportivo Táchira. Os times se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro.

O técnico Fabián Bustos teve dois desfalques de última hora para o duelo contra os venezuelanos. O lateral-esquerdo Felipe Jonatan e o lateral-direito Auro testaram positivo para Covid. Com isso, ficam fora da partida.

O Peixe já não poderia contar com Léo Baptistão, que ainda cumpre um jogo de suspensão pela expulsão contra o Unión La Calera, na fase de grupos de competição. Já o lateral-direito Madson encontra-se em transição com a preparação física após se recuperar de uma lesão na coxa esquerda e segue como desfalque.

Em contrapartida, quem pode retornar ao time é o zagueiro Maicon. Recuperado de lesão na coxa direita, o defensor trabalhou normalmente com o restante do grupo no gramado do CT Rei Pelé na manhã desta terça.

Um provável time para o duelo contra o Deportivo Táchira tem: João Paulo; Lucas Braga, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Bruno Oliveira; Ângelo, Jhojan Julio e Marcos Leonardo.

*Com informações do ge