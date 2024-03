Aula magna do curso de Direito debate carreiras e oportunidades do universo jurídico

Palestrantes convidados apresentaram suas experiências aos alunos dos cursos e falaram da importância dos estudos durante a graduação.

O curso de Direito da Unifev realizou, na última semana, uma Aula Magna sobre as oportunidades e carreiras do universo jurídico no Auditório da Cidade Universitária. O evento foi promovido para os alunos ingressantes da graduação como um contato inicial dessas temáticas.