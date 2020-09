Áudio dublado de João Dado xingando população é divulgado por José Simão, na Band News

Um áudio do prefeito de Votuporanga, João Dado, no qual ele supostamente manda a população da cidade para a PQP, foi parar na coluna diária do humorista José Simão, na Band News.

O áudio foi retirado de um vídeo que circula na internet, onde o prefeito aparece dizendo não aguenta mais tanta pressão sobre o abre-fecha do comércio por conta do coronavírus e que “quem quiser morrer que morra”.

O vídeo, no entanto, é falso. Segundo o site de checagens Boatos.org, trata-se de uma dublagem que foi feita em cima de uma fala do prefeito ocorrida em julho passado. Como se vê, até o Macaco Simão está sujeito a ser enganado por fake news.

Prefeito repudia fake News feita com sua imagem

Diante da repercussão do falso vídeo onde o Prefeito de Votuporanga, João Dado, fala sobre abertura e fechamento do comércio em meio à pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Votuporanga vem a público repudiar tal material. O Prefeito disse em nota que a voz em questão não é dele.

O material utiliza um vídeo gravado, originalmente, no dia 16 de julho de 2020, juntamente com o Secretário Municipal da Fazenda, Diogo Mendes Vicentini, que tratava sobre a realidade econômica causada pela pandemia da Covid-19 e desmentia uma fala do vereador Hery Waldir Kattwinkel Junior sobre a contribuição previdenciária. No entanto, o áudio do vídeo sofreu adulterações e ganhou grande repercussão, principalmente, após um veículo de São Francisco do Sul (SC) divulgar o material como sendo verdade. Inacreditavelmente, o conteúdo foi propagado por veículos da grande mídia nacional, como, por exemplo, Jornal BandNews FM, através do colunista José Simão, sem que tenha sido checada a veracidade com a Prefeitura de Votuporanga.