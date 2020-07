Áudio de médico do HB viraliza e diretora emite comunicado para acalmar pacientes e funcionários

Segundo Hospital de Base, dos 7 mil colaboradores, sendo 950 médicos e 600 médicos-residentes, 134 foram afastados, o que corresponde a 2% do total, índice mais baixo do País.

A diretora administrativa do Hospital de Base, Amália Tieco, divulgou na manhã deste domingo (5) um comunicado com o objetivo de acalmar pacientes, familiares e funcionários da instituição.

Embora o fato não seja citado no texto oficial, a medida foi adotada após áudio do médico José Francisco Gandolf, que foi diretor da Funfarme, viralizar em grupos de whatsapp. Em considerado alarmista pela instituição, ele pede orações para o HB, fala que a situação interna é gravíssima e que “muitos” funcionários estão sendo contaminados e sendo substituídos por “novatos”.

A fala teria provocado uma onda de pacientes de doenças graves, como câncer, tentando desmarcar procedimentos que não podem ser adiados, como quimioterapia.

No comunicado, a diretoria administrativa do HB diz que a instituição está pronta para atender a população neste momento crítico da pandemia.

“Neste momento crítico da pandemia do coronavírus na cidade e na região, a Funfarme (Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto), mantenedora do Hospital de Base, vem a público esclarecer que seu complexo hospitalar conta com infraestrutura e número de profissionais aptos para continuar a oferecer atendimento e serviços de excelência à população do Noroeste Paulista, seguindo estritamente as medidas e normas de segurança preconizadas pela OMS (Organização Mundial de Saúde)”, diz o comunicado.

Ainda segundo o Hospital de Base, dos 7 mil funcionários (dos quais 950 médicos e 600 médicos residentes), 134 profissionais no total estão afastados em virtude de Covid-19. “O que corresponde a menos de 2% do número total de colaboradores, índice este muito inferior à média de afastamentos em instituições de saúde no Brasil e no mundo”, afirma o texto.

O HB diz ainda possuir uma central de monitoramento de colaboradores com síndromes respiratórias, que faz buscas ativas diárias e que, uma vez identificados, os mesmos são afastados e monitorados, bem como seus familiares.

“E, todo dia, o hospital fornece cerca de 50 mil EPIs (equipamentos de proteção individual) a seus colaboradores e a quem mais necessitar. Desta forma, a instituição garante o controle e manutenção da segurança total no atendimento dos que necessitam de serviços de saúde”, conclui o comunicado.

Leia a íntegra do comunicado do HB abaixo:

Hospital de Base pronto para atender a população em momento crítico da pandemia

Neste momento crítico da pandemia do coronavírus na cidade e na região, a FUNFARME FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, mantenedora do HOSPITAL DE BASE, vem a público esclarecer que seu complexo hospitalar conta com infraestrutura e número de profissionais aptos para continuar a oferecer atendimento e serviços de excelência à população do Noroeste Paulista, seguindo estritamente as medidas e normas de segurança preconizadas pela OMS (Organização Mundial de Saúde).

Dos nossos 7 mil colaboradores, dos quais, 950 médicos e 600 médicos residentes, estão afastados 134 profissionais em virtude de COVID-19, o que corresponde a menos de 2% do número total de colaboradores, índice este muito inferior à média de afastamentos em instituições de saúde no Brasil e no mundo.

O HB possui uma central de monitoramento de colaboradores com síndromes respiratórias, que faz buscas ativas diárias e que, uma vez identificados, os mesmos são afastados e monitorados, bem como seus familiares. E, todo dia, o hospital fornece cerca de 50 mil EPIs (equipamentos de proteção individual) a seus colaboradores e a quem mais necessitar.

Desta forma, a instituição garante o controle e manutenção da segurança total no atendimento dos que necessitam de serviços de saúde.

Assim, cumprimos o nosso compromisso de oferecer à população serviços e atendimento que fizeram o Hospital de Base e o complexo Funfarme serem reconhecidos como instituição referência na área da Saúde no Brasil. Instituição esta fundamentada em valores de humanismo, responsabilidade social e ambiental, meritocracia, integridade absoluta, inovação, qualidade, segurança e respeito.

Aproveitamos para agradecer as manifestações de solidariedade e as orações para o nosso Diretor Executivo Prof. Dr. Jorge Fares para que tenha pronto restabelecimento.

Dra. Amália Tieco – Diretora Administrativa – Hospital de Base

(FONTE DL News)