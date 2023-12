Audiências públicas das Secretarias Municipais da Prefeitura começam nesta sexta-feira 

A agenda do primeiro dia conta com três apresentações; audiências seguem até o dia 15 de dezembro.

As Secretarias Municipais da Prefeitura de Votuporanga iniciam, nesta sexta-feira (1º.dez), a apresentação dos balanços das ações realizadas durante o ano de 2023. A agenda de todas as apresentações foi publicada no Diário Oficial Eletrônico. As audiências públicas de prestação de contas do governo municipal são determinadas pelo Art. 56, Inciso XLI, da Lei Orgânica Municipal 78, de 8 de agosto de 2019.

A agenda do primeiro dia conta com três apresentações: sendo a primeira da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, às 9h30; a segunda da Controladoria Geral do Município, às 14h; e o Fundo Social de Solidariedade, às 15h30. As audiências seguem até o dia 15 de dezembro.

Todas as apresentações são abertas ao público e realizadas no Plenário da Câmara Municipal de Votuporanga “Dr. Octávio Viscardi” e estão sendo transmitidas pelo canal da Câmara no Youtube.

Agenda completa: