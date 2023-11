Audiência de instrução e julgamento de casal acusado de mandar matar pai e filho em sítio termina sem definição 

Crime ocorreu no dia 11 de maio, quando as vítimas foram amarradas, vedadas e assassinadas com tiros na cabeça em Votuporanga. Segunda parte da audiência foi agendada para o dia 26 de fevereiro de 2024.

A audiência de instrução e julgamento do casal acusado de mandar matar pai e filho, em Votuporanga/SP, terminou sem definição sobre a sentença nesta segunda-feira (27.nov). O crime ocorreu no dia 11 de maio deste ano, em um sítio na zona sul no município.

Vitor Moré Baggio, de 22 anos, e o pai dele, Wladmyr Ferreira Baggio, de 56, foram amarrados, vendados e assassinados com tiros na cabeça. O crime foi filmado pelos criminosos.

Durante a investigação, foi constatado que os mandantes foram Viviane Moré, irmã e filha das vítimas, e o marido dela, Carlos Ramos. A motivação seria uma herança avaliada em R$ 2 milhões e vingança familiar. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público (MP) por latrocínio.

Na audiência, segundo apurado pela reportagem, foram ouvidas as testemunhas de acusação. A segunda parte da audiência foi agendada para o dia 26 de fevereiro de 2024, na qual está prevista a oitiva das testemunhas de defesa e interrogatório dos réus.

A imprensa questionou a advogada de defesa do casal, Mariflávia Peixe de Lima, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Contratação dos autores

Segundo a polícia, a investigação também apontou que um executor foi contratado por R$ 30 mil para matar a família, sendo R$ 10 mil por cada morte. Na ocasião, a mãe de Viviane também seria assassinada, mas ela viajou no dia do crime.

Três dias antes do duplo assassinato, o delegado responsável pelo caso, Rafael Latorre, informou que os autores do crime participaram de uma reunião. Em seguida, o criminoso convidou um comparsa para o crime.

A Polícia Civil teve acesso a áudios dos criminosos, que discutiram sobre a ação. No dia do crime, um vídeo foi enviado pelos criminosos ao casal. Na imagem que a polícia teve acesso, Vitor e Wladmyr estavam amarrados na cozinha. Eles foram mortos em seguida.

Os criminosos contratados, de 29 e 34 anos, foram presos horas depois de matar as vítimas. A princípio, eles confessaram a autoria, disseram que conheciam a rotina da família e planejavam um roubo, porém nada foi levado do imóvel.

Prisões

Com o avanço das investigações, a polícia constatou que Carlos e Viviane planejaram o crime. Eles foram presos no dia 22 de maio e levados para unidades prisionais de Presidente Prudente e Tremembé/SP.

O autor contratado pelo casal foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Paulo de Faria.

*Com informações do g1