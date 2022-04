Atriz votuporanguense faz sucesso na novela “Além da Ilusão” 

Ana Carolina Rainha interpreta a personagem Darcy Vargas na novela das seis da Globo.

“Além da ilusão” começa na década de 1930 e a reconstrução da época encanta a vista. Nada dos tons escuros do império da anterior, Nos tempos do imperador, apesar da crise, os anos 1930 da novela são coloridos. E de encher os olhos!

Ana Carolina Nabuco de Campos é atriz de Votuporanga, seu nome artístico é Ana Carolina Rainha atualmente está no elenco da novela Global “Além da Ilusão”, onde interpreta a personagem Darcy Vargas.

– Atriz Revelação no Festival Cultural ACESC, São Paulo, 2008;

– Melhor Atriz no X Festival Helbe de Holanda, Rio de Janeiro, 2010;

– Melhor Atriz no 18º Festival de Teatro do Rio, Rio de Janeiro, 2011;

– Melhor Atriz Coadjuvante no 9º Festival Nacional de Teatro, Rio de Janeiro, 2012.

Atualmente mora no Rio de Janeiro, tem uma Companhia de Teatro, trabalha com cinema e televisão e quando tem tempo vago, no teatro.

Com a pandemia e teatros fechados desde março de 2020, gravou Gênesis (novela da Record TV); na TV Globo, além de trabalhar na novela Um Lugar ao Sol, teve vários trabalhos reconhecidos como: O Anjo de Hamburgo, série da Globo/Sony dirigida por Jayme Monjardim e ainda gravou um longa de Vera Bonatti.

Ana Carolina é filha de Reynaldo Záccaro de Campos e Maria Leda Nabuco de Campos, além de ser neta do saudosos ex prefeito Hernani de Mattos Nabuco e Leda.

“Hoje quando chego a Votuporanga percebo que a cidade cresce em ritmo frenético, mas confesso que adoro encontrar conhecidos e reviver momentos eternizados de conquistas e alegrias da juventude passada na cidade tão querida. Cresci em Votuporanga onde tive a oportunidade de participar de tudo que a cidade oferecia, sou muito grata e tenho muito orgulho de dizer que esta é minha cidade!”

Em entrevista ao jornal Diário de Votuporanga contou sobre seu atual trabalho na TV que vem ganhando diversos elogios, acompanhe:

“É uma honra interpretar uma mulher que se tornou um exemplo e uma referência para suas contemporâneas, sendo a primeira primeira-dama brasileira a desempenhar funções assistencialistas. Fundou no período da segunda guerra mundial a LBA (Legião Brasileira de Assistência), que tinha como função ajudar os familiares dos soldados brasileiros enviados para guerra.

Interpretar DARCY Vargas, mulher visionária para sua época é gratificante e muito prazeroso, mas também de muita responsabilidade, pois é um personagem real, um presente que ganhei do diretor Emer Lavinni.

Ela estará de voltas em Campo dos Goytacazes em breve, enquanto isso convido a todos a me seguirem nas redes sociais, para ficarem por dentro de tudo”, finaliza com entusiasmo!

Lembrando que a telenovela brasileira produzida pela TV Globo está sendo exibida desde 07 de fevereiro de 2022. As gravações foram iniciadas em setembro de 2021, na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais, estendendo-se até novembro de 2021, quando começaram as filmagens nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. A trama é a primeira de sua faixa a ser inteiramente gravada após o início da pandemia.

Por Andrea Anciaes