Atrasos em concurso público da Prefeitura causa irritação  

Ao Diário, aprovados no certame afirmaram que demora na homologação busca beneficiar cargos de confiança que ocupam as funções; Prefeitura diz que homologação deve ocorrer nos próximos dias.

Os atrasos no concurso público da Prefeitura de Votuporanga/SP, gerido pelo Instituto Consulpam, que visa a contratação de diretores, vice-diretores e coordenadores de escola, que outrora colocaria fim a série de reclamações de pais e responsáveis, conforme noticiado pelo Diário, seguem como motivo de irritação para os aprovados no certame.

Não é a primeira vez que o jornal retrata a saga dos, até então, candidatos às vagas oferecidas junto a Secretaria Municipal da Educação; em 7 de julho, a reclamação tratava sobre supostas inconsistências na prova objetiva, primeira etapa, além da suspensão da prova psicológica, segunda etapa do concurso.

Vencidos esses obstáculos, os aprovados voltaram à redação do Diário para reclamar sobre o atraso na divulgação na avaliação psicológica – o que ocorreu na segunda-feira (11), mais de 10 dias após a data estipulada no edital, que deveria ser no dia 31 de agosto.

De acordo com um profissional de educação, aprovado na última etapa do certame, que prefere não ser identificado, o motivo dos atrasos seria proposital: “É lamentável, mas tem método. Essa protelação toda busca manter os cargos comissionados, profissionais que já ocupam essas funções na confiança, em cargos efetivos. Porém não é justo com quem pagou a inscrição, estudou, se preparou, prestou o concurso conforme determinaram e agora está à disposição.”

Já para um professor da rede municipal de educação, aprovado no concurso, que também pediu para ter identidade preservada, o motivo também seria a preservação de servidores ‘comissionados’ nos cargos: “Imaginava que fossem procrastinar ao máximo, enrolar, e de fato estamos vendo isso na prática. Buscam manter esses servidores comissionados até os últimos momentos, mesmo que isso custe deixar quem se dedicou em concurso para depois. Agem como se a Educação de Votuporanga não precisasse desses profissionais.”

Procurada, a Prefeitura de Votuporanga afirmou que a homologação do concurso Nº 001/2023 deve ocorrer nos próximos dias, porém, não estipulou data. No edital o prazo venceu em 4 de setembro, ou seja, há 10 dias.

Questionada sobre uma data para convocação desses aprovados para possam assumir suas funções, a Prefeitura limitou-se a explicar que, após a homologação, a convocação ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação.