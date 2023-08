Ato Cívico comemora 86º aniversário de Votuporanga 

Solenidade reuniu autoridades e contou com a apresentação da Banda Zequinha de Abreu, da Banda da PM, Desbravadores e Aventureiros da Igreja Adventista do Sétimo dia. Esta terça-feira, dia 8 de agosto, amanheceu diferente na Praça Cívica “Prof°. Benedito Lopes de Oliveira”, em frente à Concha Acústica, no centro de Votuporanga/SP, exatamente pela preparação do tradicional Ato Cívico em homenagem ao 86º aniversário do município.

A cerimônia, conduzida pelo prefeito Jorge Seba (PSDB) e seu vice, Cabo Valter (MDB), contou com a participação de autoridades municipais e centenas de pessoas. Além dos discursos das autoridades municipais, o ato contou com a apresentação da Banda Zequinha de Abreu, da Banda da PM, Desbravadores e Aventureiros da Igreja Adventista do Sétimo dia.

A Câmara Municipal foi representada pelo vereador Thiago Gualberto (PSD), além do próprio presidente da Casa, Daniel David (MDB), e demais parlamentares: Osmair Ferrari (PSDB), Professor Djalma (Podemos), Jura (PSB), Nilton Santiago (MDB) e Valdecir Lio (MDB).

“Votuporanga tem uma história gloriosa e não é apenas por seus atributos econômicos e naturais, mas sim por seu povo, povo acolhedor, trabalhador e que um dia me acolheu para que pudesse retribuir um pouco de tudo que a cidade me ofereceu. Louvo a Deus por essa cidade e agradeço a Ele por poder fazer parte desta administração que tem ajudado a cidade a melhorar”, afirmou Thiago Gualberto.

O prefeito Jorge Seba, por sua vez, enalteceu o empenho de toda a população em prol de uma cidade cada dia melhor e se comprometeu a dar o seu máximo pelo município: “O nosso lema é fazer as obras sim e da melhor forma possível, mas para que elas possam proporcionar um melhor bem-estar para as pessoas. Peço a Deus para que Ele nos dê força, sabedoria e coragem para que tomemos sempre as melhores decisões em favor da nossa cidade.”

Já o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) discorreu sobre os avanços do município: “Votuporanga completa hoje 86 anos. Uma cidade que melhora a cada dia. Uma cidade que vem crescendo e se desenvolvendo, melhorando a vida das pessoas que moram aqui, na área da saúde, da educação, na assistência social. Votuporanga é uma cidade que não vive só de obras, mas de atitudes assistenciais e de atitudes na saúde.”