Atletismo: Votuporanguenses fecham 2022 em alto nível 

Votuporanga contou com representantes na 72ª Corrida de Brodowski, na 22ª São Silvestrinha, em Santa Clara D’Oeste e na tradicional Corrida de São Silvestre, em São Paulo.

2022 acabou, porém, nos 2 últimos dias do ano a equipe de pedestrianismo da Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/AVOA (Associação Votuporanguense de Atletismo) brilharam em diferentes provas disputadas.

O primeiro desafio, no dia 30 de dezembro, os 10km da 72ª Corrida de Brodowski/SP, que reuniu grandes nomes do atletismo nacional e internacional entre os aproximadamente 500 participantes, serviu para Karina Franzin cravar a 5ª colocação Geral, ficando a poucos segundos de beliscar um lugar no pódio.

Bruna ficou em 9ª no Geral e 2ª na Categoria 34/40 anos. José Medalha correu nos 5km e ficou em 5º na Categoria 55/59 anos.

Já no dia 31, João Bocato e Maurício Padilha participaram da 97ª edição da tradicional Corrida de São Silvestre, em São Paulo/SP. Onde aguardavam a participação de 35 mil corredores, profissionais e amadores, vindos de várias partes do mundo.

No mesmo dia, os votuporanguenses fizeram frente na 22ª São Silvestrinha, em Santa Clara D’Oeste/SP. Prova de 6.500m e com largada às 8h, que recebeu aproximadamente 170 atletas de diversas localidades; fato ignorado pela votuporanguense Karina Franzin que venceu com sobra na Categoria Feminina Geral.

Ainda representando a terra das brisas suaves, Jonner Padoan dos Santos ficou em 5º na Categoria 30/34 anos e Fernando Oliveira Marques cravou o 6º lugar na Categoria 35/39 anos. Já Genivaldo Evangelista, ficou em 6º na Categoria 60/64 anos. Alessandra Martins Ferreira cravou a 5ª colocação na Categoria 30/34 anos. Milene de Almeida Inácio conquistou o 1º lugar na Categoria 35/39 anos. Jaciara Andrade ficou em 2ª na Categoria 45/49 anos. Daniel Moretti conquistou o 3º lugar na Categoria 40/44 anos. Flávio Pires ficou em 3º na Categoria 35/39 anos, José Medalha conquistou em 3º na Categoria 55/59 anos e Osmar Andrade ficou em 4º na Categoria 50/54 anos.