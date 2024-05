Atletismo: Votuporanguenses brilham nos 10 KM Tribuna FM em Santos 

A 38ª edição da tradicional prova foi disputada na manhã deste domingo (19). A prova deste ano contou com 21 mil inscritos – mesmo número de 2023.

A equipe de pedestrianismo da Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/AVOA (Associação Votuporanguense de Atletismo) brilhou durante a 38ª edição dos 10 KM Tribuna FM, em Santos/SP, disputada na manhã deste domingo (19.mai).

A prova deste ano homenageou os 130 anos do Jornal A Tribuna. O local de concentração para a largada foi alterado da Rua João Pessoa para a Avenida Ana Costa, próximo ao nº 100, no sentido contramão da avenida. O percurso também sofreu mudanças no trajeto em razão das obras do VLT.

Além disso, a prova de 2024 contou com novidades na premiação e uma campanha em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

A prova deste ano contou com 21 mil inscritos – mesmo número de 2023. Conhecida como a mais rápida do Brasil nessa distância, por seu percurso plano, ao nível do mar, feito em grandes retas e vias largas, a corrida têm marcas que só confirmam esses aspectos positivos.

Os recordes são um exemplo, com os 27min22s no masculino, de Maxwell Kortek Rotich, de Uganda, em 2018, e os 30min57s da queniana Paskalia Chepkorir Kipkoech, no feminino, em 2012.

Votuporanga foi representada por forças como Karina Franzin que completou a prova na 9ª colocação feminina e 128ª posição no geral. Otavio Rodrigues ficou em 4º na categoria 30/34 anos; e José Roberto Medalha que fechou a prova em 31º na categoria 60/64 anos.

A equipe local conta com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga, e agora se prepara para os próximos compromissos da temporada de 2024.