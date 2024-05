Atletismo: Votuporanguenses brilham em Tanabi e Sertãozinho 

A imparável Karina Franzin foi destaque nas corridas; confira os pódios.

Não é segredo que a equipe de pedestrianismo da SEESL/AVOA, de Votuporanga/SP, deixa sua marca nos pódios das provas que disputa. No último final de semana, os votuporanguenses comprovaram o poder de fogo em duas oportunidades: sábado (4), em Tanabi/SP e domingo (5), em Sertãozinho/SP.

No sábado, durante a 22ª Corrida do Trabalhador de Tanabi, com prova de 5 km e participação de 308 competidores, Votuporanga chegou ao pódio com Karina Franzin, campeã geral, categoria 35/39 anos; Osmani Borba, campeão da categoria 55/59 anos; Maurício Padilha, campeão na categoria ACD; Robson Trindade, 2º lugar na categoria 40/44 anos; Genivaldo Evangelista, 2º lugar na categoria 60/64 anos; Daniel Moretti, 3º lugar na categoria 40/45 anos; Vanessa Trindade, 3º lugar na categoria 35/39 anos; João Bocato, 4º lugar na categoria 45/49 anos; Francielle Vieira Neves, 4º lugar na categoria 30/34 anos; Celso Toschi, 4º lugar na categoria 60/64 anos; Lucas de Oliveira Rodrigues, 5º lugar na categoria 25/29 anos; Julia Nunes, 6º lugar na categoria 18/24 anos; José Carlos Cabral Rodrigues, 6º lugar na categoria 60/64 anos; Fernando Cruz, 8º lugar na categoria 40/44 anos; João Franciscato, 9º lugar na categoria 18/24 anos; Leonardo Ferreira, 12º lugar na categoria 25/29 anos; Leandro Almeida, 13º lugar na categoria 40/44 anos; Carla Rodrigues, 14º lugar na categoria 18/24 anos; e Vitor Toschi, 15º lugar na categoria 25/29 anos.

Já no domingo foi a vez dos votuporanguenses desembarcarem em Sertãozinho, onde brilharam no percurso de 10 km da 15ª Corrida de Rua do Trabalhador ‘Maria Zeferina Baldaia’. Prova contou com 300 participantes.

O destaque votuporanguense ficou com a imparável Karina Franzin que conquistou o 4º lugar. Além de José Roberto Medalha na categoria 60/64 anos.