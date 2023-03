Atléticas fazem mais entregas para Santa Casa

Cursos de Publicidade e Propaganda e Psicologia da Unifev arrecadaram donativos para o Hospital.

Solidariedade e união em prol de quem precisa. Palavras-chaves de duas Atléticas, que realizaram campanhas para a Santa Casa de Votuporanga. Os alunos de Publicidade e Propaganda (Atlética Puleiro) e de Psicologia (Psicose Votu) da Unifev se mobilizaram para arrecadar donativos para o Hospital, único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.

As doações fazem parte do Trote Solidário que, além de acolher os novos universitários, incentivam colaborações para as entidades. Nesta semana, as Atléticas destinaram 1100 copos descartáveis, 50 litros de leite, 230 gelatinas e 40 quilos de alimentos variados para a Santa Casa.

Vanessa Zeitune, coordenadora de Publicidade e Propaganda e do Núcleo de Responsabilidade Social, contou sobre as iniciativas. “Faz parte da política da Unifev a responsabilidade social. Incentivamos nossos alunos a promover eventos e campanhas, com foco na cidadania. A manutenção da Santa Casa depende muito dos esforços de toda a sociedade. Quisemos prestar auxílio à população com compromisso de uma política de atendimento humanizado com qualidade nos serviços oferecidos, conforto e a busca constante do bem-estar dos atendidos pelo Hospital”, destacou.

Ela falou da alegria de ver as Atléticas ganharem força. “Foi um movimento que iniciamos há pouco tempo, mas que tem se expandido. Cada curso tem estruturado sua Atlética, com regulamentos, diretoria, ações de integração na comunidade. Temos certeza que essas iniciativas irão além da Unifev, mas impactando também no cotidiano destes alunos após a sua formação”, complementou.

Rosemir Lopes, responsável pelo setor de Captação de Recursos, agradeceu a doação. “Ficamos muito felizes em receber esse apoio dos universitários, que têm convocado amigos e famílias a nos ajudar. Cada colaboração salva vidas”, disse.

O provedor da Santa Casa, Dr. Roberto Biazi, parabenizou a iniciativa. “A Unifev é uma grande parceira, direcionando ações de responsabilidade social para nossa Instituição. Ficamos muito agradecidos. São atitudes que beneficiam nossos pacientes e também reforçam valores aos alunos como cidadania e empatia. Nosso muito obrigado”, finalizou.