Atlética Arcana destina leite e copos descartáveis para Santa Casa

Universitários do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifev promoveram Trote Solidário em prol do Hospital.

A solidariedade faz parte do DNA da Atlética Arcana, formada por alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifev. Os universitários promoveram uma campanha em prol da Santa Casa de Votuporanga, único Hospital que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.

A iniciativa denominada Trote Solidário foi realizada em uma semana. Além de recepcionar os novos graduandos, a ação teve como objetivo arrecadar leite e copos descartáveis para a Instituição.

O resultado foi muito positivo: 88 litros de leite e 1.300 copos descartáveis. O presidente da Atlética, Otávio Martins Canteiro, fez a entrega para a Santa Casa nesta semana.

Otávio deu detalhes da campanha. “No início do ano temos a chegada de alunos novos e, além das interações e atividades que fazemos, também promovemos essa doação e incentivamos o curso todo a ajudar. Já se tornou uma tradição contribuir com o Hospital, algumas vezes em parceria com outras atléticas”, disse.

Essa arrecadação, porém, foi ainda mais especial. “Existe uma universitária que faz parte da Atlética e trabalha no Ambulatório de Oncologia. Ela se chama Camily da Silva Barbosa e é nossa diretora do setor de Esportes. Camily falou das necessidades do Hospital, contou da necessidade de produtos, principalmente do leite que que é consumido em grande escala. Então unimos forças para incentivar ainda mais a doação”, complementou.

A iniciativa movimentou 52 universitários. “É muito gratificante, por meio do engajamento da Atlética, colaborar com causas nobres como esta, nós somos uma organização sem fins lucrativos e por isso também contamos com trabalhos voluntários. É de um orgulho imenso poder usar essa força de vontade jovem pra ajudar o Hospital e, consequentemente, nossos próprios amigos e familiares que moram em Votuporanga e região”, ressaltou.

Rosemir Lopes, responsável pelo setor de Captação de Recursos, agradeceu a Atlética Arcana. “Os alunos da Unifev são muito atuantes, com atléticas bem estruturadas e com foco na solidariedade. Agradecemos todo o empenho destes universitários com essa ação, que nos auxilia na manutenção dos atendimentos com qualidade e humanização. Sem dúvidas, campanhas como essas são importantes para suprir nossa demanda diária de itens de grande consumo”, finalizou.