Atletas votuporanguenses participam de Torneio Internacional de Beach Tennis em Lins

Mineiro, Richard Marão, Dani, Barbara, Marcinho, Bruno, Ygor e Pietro Motta representam à terra das brisas suaves.

Várias duplas de diversas categorias buscam títulos e experiências no conceituado torneio que acontece em Lins/SP neste fim de semana prolongado devido ao feriado da Proclamação da República, [próxima segunda-feira (15)]. A competição será realizada na Arena Rogério Margutti com mais de 30 classes, cerca de 100 atletas e com pontuação para o Ranking da Federação Paulista de Beach Tennis e da Confederação Brasileira de Beach Tennis.

Representando Votuporanga já estão inscritos: Mineiro, Richard Marão, Dani, Barbara, Marcinho, Bruno, Ygor e Pietro Motta.

A competição começa nesta sexta-feira (12), com as categorias de 12 à 18 anos, no sábado (13) as duplas masculinas e femininas e no domingo (14) as mistas e finais das categorias em andamento.