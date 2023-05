Atletas de Votuporanga se destacam em grandes competições no fim de semana 

Destaque para equipes do judô, ciclismo e vôlei.

O fim de semana foi recheado de resultados expressivos para os atletas de Votuporanga que participaram de grandes competições em diversas modalidades e subiram ao pódio representando muito bem o município.

Entre as modalidades em destaque estão judô, ciclismo e vôlei.

Judô

A equipe do judô de Votuporanga foi vice-campeã na contagem geral do 43° Campeonato de Judô de Fernandópolis, realizado no Ginásio Beira Rio em Fernandópolis. Os votuporanguenses conquistam 23 medalhas, sendo 11 de ouro, seis de prata e seis de bronze.

Participaram também do evento crianças de três a 12 anos que estão iniciando a prática do esporte, representando as academias Dojo Judô, Casa da Criança Votuporanga e CSU/Centro Social.

Ciclismo

Outro pessoal que mandou muito bem foi a equipe do ciclismo. Nossos atletas participaram da Corrida de Verão, com um trajeto de 60 km, na cidade de Araçatuba. Confira a classificação pela Categoria Elite: 1° lugar Fernando Almeida, 2° lugar Vinicius Guilherme, 3° lugar Matheus Cavasana e 4° lugar Liniker Godoy.

Vôlei

A galera do vôlei uniu o útil ao agradável. No sábado foi realizado um festival em homenagem ao Dia da Mães, com equipes entre mães e filhos no ginásio Mário Covas. A iniciativa da professora Marcia Mantai promoveu uma tarde divertida para celebrar a data.