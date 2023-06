Atletas de Votuporanga conquistam medalhas nas Paralimpíadas Escolares 

Rafael Henrique e Davi Gomes, Bocha e Tênis de Mesa, respectivamente, estrearam em alto nível em competições oficiais.

Atletas de Votuporanga/SP brilharam nos Jogos Escolares Paralímpicos do Estado de São Paulo de 2023. Competição disputada no Centro Paralímpico Brasileiro, um dos mais modernos do mundo, localizado no bairro Jabaquara, na capital paulista.

No último sábado (10.jun), terminou a primeira etapa da competição nas modalidades de Tênis de Mesa e Bocha e os votuporanguenses fizeram valer a viagem, trazendo na bagagem, medalhas conquistadas em suas respectivas categorias.

Rafael Henrique faturou o bronze, no Tênis de Mesa; já Davi Gomes trouxe sua medalha de participação na Bocha.

De acordo com o técnico, professor Márcio Fukuiama, líder da delegação votuporanguense – que ainda contou com o apoio da mãe, Thais Campos – salientou que os atletas “tiveram um desempenho fantástico em suas estreias em eventos oficiais.”

Davi Gomes foi convocado para representar a Seleção Paulista no Regional Brasileiro, que será classificatório para os Jogos Escolares Brasileiro. Competição também será realizada no Centro Paralímpico Brasileiro, no mês de setembro e envolverá sete estados: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e São Paulo na luta por vagas para o Nacional, a ser realizado no mês de novembro.

Ao Diário de Votuporanga, Márcio Fukuiama, e a mãe Thaís, que auxiliam os atletas como guias na competição, se demonstraram satisfeitos com o desempenho e o aprendizado que a competição proporcionou.

“Estar em um evento desta magnitude, que terá a participação de quase mil atletas com deficiência nas quatro etapas da competição, tem um papel transformador na vida destas crianças, é um legado para a vida toda”, explica Fukuiama.

De volta para casa, desembarcando no Escola Estadual Profª Enny Tereza Longo Fracaro, localizada no bairro Pozzobon, única da Diretoria de Ensino de Votuporanga/SP à ter representantes nos Jogos Escolares Paralímpicos do Estado de São Paulo de 2023, o objetivo: “É focar nos treinamentos para evoluir cada vez mais, sendo que ainda neste mês acontecerão mais três etapas e a escola terá representantes nas modalidades de Atletismo para deficientes físicos e intelectuais”, concluiu o técnico.