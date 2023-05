Atletas de Votuporanga brilham na Corrida Histórica de Fernandópolis 

Entre os votuporanguenses no pódio, Karina Franzin, Andressa Alcântara, Osmani Furniélles Borba, dentre outros.

A equipe de pedestrianismo de Votuporanga/SP conquistou resultados expressivos ao participar no último sábado (20.mai), da 6ª Corrida Histórica de Fernandópolis/SP. Com percurso de 6 km, evento reuniu aproximadamente 400 atletas.

Votuporanga foi bem representada novamente e chegou ao pódio com Karina Franzin que mais uma vez voou baixo faturando o 1º lugar no Feminino e 3º na categoria Geral. Seguida por Andressa Alcântara que ficou em 3º no Feminino.

O município ainda subiu ao pódio com: Osmani Furniélles Borba em 1º na categoria 50/54 anos; Fernando Marques ficou em 3º lugar na categoria 35/39 anos; Daniel Moretti conquistou a categoria 45/49 anos; João Bocato ficou em 5º na categoria 45/49 anos; Mara Costa faturou a categoria 50/54 anos; Railda Bochi em 4º na categoria 50/54 anos; José Medalha em 5º na categoria 55/59 anos; Maurício Padilha em 2º na categoria ACD; José Carvalho ficou 3º na categoria 60/64 anos; Antônio Oliveira em 4º na categoria 65/69 anos; e Luzia Aguiar que conquistou a categoria 65+.

Próximos compromissos

Os atletas votuporanguenses terão agenda nas próximas semanas, entre os compromissos está a 1ª Corrida e Caminhada em Prevenção ao Câncer de Votuporanga, marcada para 25 de junho. Com percurso de 6 km para corrida e 2 km para caminhada – o desafio com início nas proximidades do Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo.

A prova que terá inscrições gratuitas, a partir de 10 de junho, exclusivamente no site https://equilibrio.esp.br/

Evento terá inscrições limitadas a 270 atletas para a corrida e 80 para a caminhada. Haverá premiação em dinheiro.