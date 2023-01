Atletas de Votuporanga brilham na 3ª Corrida de Rua de Estrela D’Oeste 

Entre os destaques que representaram a cidade das brisas suaves, Karina Franzin acelerou forte e venceu nos 10km.

Atletas da equipe da Secretaria de Esportes e Lazer/AVOA (Associação Votuporanguense de Atletismo) brilharam na 3ª Corrida de Rua de Estrela D’Oeste/SP, no último final de semana. O evento com percursos, de 5km e 10km, contou com a participação de 250 atletas de diversas cidades da região.

Karina Franzin acelerou forte e representou a cidade das brisas suaves faturando os 10km, no Geral; Bruna Ferraz cravou à 4ª colocação na mesma categoria.

Mas, não é só, Votuporanga subiu no pódio em quase todas as categorias.

Corrida de 10km:

Jaciara Andrade – 2º lugar na Categoria 45/49 anos;

Mara Costa – 2º lugar na Categoria 50/54 anos;

Flávio Pires – Campeão na Categoria 35/39 anos;

João Bocato – Vice-campeão na Categoria 45/49 anos;

Daniel Moretti – 4º lugar na Categoria 45/49 anos;

Osmar Andrade – 3º lugar na Categoria 50/54 anos;

José Medalha – Campeão na Categoria 55/59 anos;

Maurício Padilha – Vice-campeão na Categoria 55/59 anos;

Genivaldo Evangelista – 4º lugar na Categoria 60/64 anos.

Corrida de 5km:

Andressa Graziela – Vice-campeã na Categoria Geral;

Yasmin Aguiar – Vice-campeã na Categoria de 13/18 anos;

Marcio Andrei – Vice-campeão na Categoria 30/34;

Fernando Marques – 4º lugar na Categoria 35/39 anos;

Marcos Biró – 6º lugar na Categoria 35/39 anos;

José Donizete – 3º lugar na Categoria 45/49 anos;

Marcio Oliveira – 2º lugar na Categoria 55/59 anos;

José Carvalho – 2º lugar na Categoria 60/64 anos;

Celso Toschi – 5º lugar na Categoria 55/59 anos;

Alex Lima – 6º lugar na Categoria 40/44 anos.

Calendário

A equipe que representa Votuporanga já tem dois compromissos agendados. No dia 12 de março, em Lourdes/SP; e em 19 de março o desafio é em casa, na 8ª edição da tradicional AVOA.