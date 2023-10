Atletas de Votuporanga brilham na 1ª Corrida Pedestre de Buritama 

Entre os votuporanguenses no pódio, Karina Franzin, Bruna Ferraz, Mirian Araújo, Haline Morato e outros.

A equipe de pedestrianismo de Votuporanga/SP conquistou resultados expressivos ao participar na manhã do último domingo (1º.out), da 1ª Corrida Pedestre de Buritama/SP. Com percurso de 6 km, evento reuniu aproximadamente 160 atletas.

Um dos destaques foi Karina Franzin que segue voando baixo e chegou em 1º na categoria Geral; Bruna Ferraz faturou a categoria 35/39 anos; Mirian Araújo também venceu na categoria 25/29 anos; Haline Morato conquistou a categoria 45/49 anos; já Railda Buchi venceu na categoria 55/59 anos. Para fechar a lista de vencedores, Otavio Emanuel faturou a categoria 30/34 anos.

No entanto, Votuporanga marcou presença no pódio com Vanessa Trindade que chegou em 2º na categoria 35/39 anos; Luzia Aguiar que também ficou em 2º na categoria 65/69 anos; além de Flavio Pires na categoria 35/39; Silvio Bocato na categoria 50/54; Osmani Furnieles Borba na categoria 55/59 e Genivaldo Evangelista que conquistou a 2ª colocação na categoria 60/64 anos.

Ainda no pódio, Mara Costa chegou em 3º na categoria 50/54 anos; assim como Ana Hauthorne na categoria 40/44 anos; Maria Regina Barbieri na categoria 45/49 anos e Daniel Moretti na categoria 45/49 anos.

Fernando Cruz fechou a prova na 5ª colocação da categoria 40/44 anos; Daiane Fernandes em 6ª na categoria 25/29 anos; Silvia Provasi em 6ª na categoria 30/34 anos; e João Bocato também cravou a 6ª colocação na categoria 45/49 anos.

Já Mirian Borges Almeida chegou em 7ª na categoria 25/29 anos; Leandro Almeida também cravou a 7ª colocação só que na categoria 40/44 anos. Ademilson Pereira ficou em 9º na categoria 45/49 anos e Alex Lima em 10º na categoria 45/49 anos.

Os atletas que contam com apoio da Secretaria de Esportes e Lazer – que oferece o transporte – já se preparam para os próximos desafios.