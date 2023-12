Atletas de Votuporanga brilham na 1ª Corrida Guardiões do Oeste  

Entre os votuporanguenses no pódio em Iturama/MG: Mara Costa, Julia Bispo Santos, Eliete Guilherme, José Donizete, Jonner Padoan, dentre outros.

A equipe de pedestrianismo de Votuporanga/SP conquistou resultados expressivos ao participar da 1ª corrida Guardiões do Oeste, em Iturama/MG, no último domingo (10.dez). Evento reuniu aproximadamente 120 atletas.

Votuporanga foi bem representada pela SEESL/AVOA e novamente e chegou ao pódio com Mara Costa como campeã na categoria de 50/54 anos; Julia Bispo Santos que ficou em 2ª na categoria até 17 anos; Amanda Alcala em 5ª na categoria 18/29 anos e Eliete Guilherme em 4ª na categoria Geral.

No masculino, Flávio Pires conquistou a 2ª colocação no Geral; André Gouveia em 4º no Geral; José Donizete conquistou a categoria 45/49 anos; Lafayete Davanço foi 3º na categoria 18/29 anos; Fernando Marques foi 3º na categoria 35/39 anos; Marcio Aguiar cravou a 3ª colocação na categoria 40/44 anos; Jonner Padoan conquistou a categoria 30/34 anos; Leandro Martins ficou em 2º na 30/34 anos; Genivaldo Evangelista foi 2º na 60/64 anos; Davi Casquel foi em 12º na categoria 18/29 anos; Adenilson Pereira ficou em 7º na categoria 40/44 anos; Adriano Stefanim foi o 8º na 40/44 anos; e Felipe Alcala terminou em 7º na categoria 30/34 anos.

A equipe votuporanguense ainda tem duas participações antes da tradicionalíssima São Silvestre, a principal prova de rua da América Latina, que acontece no dia 31 de dezembro de 2023, em São Paulo/SP, a primeira já neste domingo (17), quando os atletas disputarão prova em Rio Preto, e no outro sábado (23) participam de evento em Parapuã.

Os atletas contam com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer que viabilizou o transporte.