Atletas de Votuporanga brilham na 12ª Corrida Pedestre de Paraíso 

Entre os votuporanguenses no pódio, Karina Franzin, Luzia Aguiar, Otavio Emanuel, dentre outros.

A equipe de pedestrianismo de Votuporanga/SP conquistou resultados expressivos ao participar no último domingo (20.ago), da 12ª Corrida Pedestre de Paraíso/SP. Com percurso de 7,2 km, evento reuniu aproximadamente 160 atletas.

Votuporanga foi bem representada novamente e chegou ao pódio com Karina Franzin que mais uma vez voou baixo faturando o 1º lugar na categoria Geral. Assim como Luzia Aguiar que ficou em 1º na categoria +66 anos; Otavio Emanuel que faturou a categoria 30/34 anos; Daniel Moretti chegou em 3º na categoria 45/49 anos; Maurício Padilha também ficou em 3º na categoria 55/59 anos; João Bocato ficou em 5º na categoria 45/49 anos; e Leandro Almeida chegou na 8ª colocação na categoria 40/44 anos.

Próximos compromissos

Os atletas que contam com apoio da Secretara de Esportes e Lazer – que cede o transporte – se preparam para as próximas provas, começando pelo dia 7 de setembro em Uchoa/SP; 9 de setembro em Populina/SP; 10 setembro em São José do Rio Preto/SP e 16 de setembro em Iturama/MG.