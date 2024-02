Atletas de Votuporanga brilham em corrida internacional no PR  

Com recorde de 4,5 mil inscritos, tradicional competição de Apucarana/PR aconteceu no sábado (27) em comemoração ao aniversário do município.

Corredores votuporanguenses foram até Apucarana/PR disputar a tradicionalíssima Prova Pedestre 28 de Janeiro, que ocorreu em sua 61ª edição no último sábado (27.jan). As corridas de 5 e 10 quilômetros integraram as comemorações dos 80 anos da cidade paranaense e reuniram 4,5 mil corredores de diversos países, recorde de inscritos.

Nos 5 km, Lafaiete Avanço foi o 23º colocado na categoria 19/29 anos; enquanto Maurício Padilha ficou em 2º na categoria ACD. Na prova de 10 km, a Karina Franzin foi a 6ª colocada no geral e a 1ª na categoria 30/39 anos. Eliete Guilherme cravou a 5ª posição na categoria 55/59 anos; já Jaciara Andrade foi a 6ª na 45/49 anos.

Votuporanga também foi representada por Daniel Moretti, José Medalha, Osmar Andrade, João Salvione e Genivaldo Evangelista.

“Nossa delegação tem satisfação em agradecer a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, por meio do secretário Marcello Stringari, que viabilizou o transporte para toda a equipe participar com êxito dessa corrida internacional”, agradeceram os atletas.

Próximos compromissos

Os atletas da SMEL (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer) / AVOA (Associação Votuporanguense de Atletismo) já se preparam para três provas em março: dia 3 em Araçatuba, 10 em Votuporanga e dia 17 em Guariba.