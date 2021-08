Atletas da Secretaria de Esportes de Votuporanga conquistam 19 medalhas de ouro em Campeonato de Karatê 

Parceria é com a Academia Syo Bukan Sports; no total foram 31 medalhas.

No último domingo (15), os atletas da Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga, em parceria com a Academia Syo Bukan Sports, participaram da Copa Brasil Karatê Virtual que foi realizada na própria academia e no Complexo Esportivo Educacional Mário Cova, através de vídeos.

A equipe, composta de 23 atletas, conquistou 19 medalhas de ouro, oito de prata e quatro de bronze, totalizando 31 condecorações.

No dia 12 de setembro haverá outra competição, a Open Adebaur Borges Karatê Virtual, na Academia Syo Bukan Sports.