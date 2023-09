Atletas da ‘Dojokan’ são campeões no 22º Campeonato Brasileiro de Karatê 

Sensei Adauto Guarnieri foi medalha de ouro nas categorias Kata e kumite.

O sensei da Associação Dojokan de Karatê de Fernandópolis/SP, Adauto Guarnieri, mais uma vez conquistou o título de campeão brasileiro de karatê nas modalidades kata e kumite no XXII Campeonato Brasileiro de Karatê.

A disputa foi realizada no último final, entre os dias 08 a 10, em São José do Rio Preto/SP. O sensei fernandopolense e mais seis karatecas da cidade representaram o Estado de São Paulo na competição.

Adauto disputou pela categoria de 46 a 50 anos e garantiu vaga para o Campeonato Mundial. O sensei também foi um dos árbitros oficiais escalados para o torneio que é o mais importante do Brasil.

“Estou muito feliz com mais essa importante conquista, foi uma disputa de altíssimo nível com a presença dos melhores atletas do Brasil e conseguir o título de campeão no kata e kumitê mostra que toda dedicação e esforço valem a pena. Agradeço todas as pessoas que acreditam no trabalho da Dojokan, nossos patrocinadores, a SMEL e o prefeito André Pessuto que apoiam o esporte e nos incentivam sempre”, disse o campeão, Adauto Guarnieri.

Medalhas dos Fernandopolenses

Adauto Guarnieri: ouro – kumite / ouro – kata

Breno K. Sujimoto de Aguiar: ouro – kumite / prata – kata

Maria Fernanda Luppi Ramos: prata – kumite

Mateus Félix Trindade: Bronze – kumite

Vinicius Casagrande Cagnin: ouro – kumitê / prata – kata

Contagem Geral por Estados