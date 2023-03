Atleta morre após ter moto atingida por carro de motorista embriagada em Ibirá 

Leonardo de Oliveira Cardoso pilotava uma moto quando foi atingido pelo veículo; motorista foi presa, mas depois foi liberada após audiência de custódia.

Um atleta de 29 anos morreu após ser atingido por um carro, em uma avenida de Ibirá/SP, na noite do último sábado (11.mar).

Segundo a Polícia Civil, Leonardo de Oliveira Cardoso andava de moto quando foi atingido pelo veículo conduzido por uma motorista embriagada.

Ainda de acordo com a polícia, Leonardo chegou a ser levado para a Santa Casa da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A motorista foi presa em flagrante, mas após audiência de custódia realizada no domingo (12), foi liberada.

De acordo com a Prefeitura de Ibirá, Leonardo Oliveira era conhecido como ‘Bingola’ e representava o município em diversas modalidades esportivas.

Em nota nas redes sociais, a prefeitura informou que “manifesta imenso pesar com o falecimento do atleta” e que “compadece com a dor da família pela irreparável perda e presta condolências aos familiares”.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

*Com informações do g1