Atlas/Intel: Sem Bolsonaro, Lula é preferido na esquerda e Tarcísio, na direita 

No centro, a opção “outro nome” aparece em primeiro, com 38,6%.

Pesquisa Atlas/Intel divulgada nesta quarta-feira (5.jul) revela que, sem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa para o Planalto em 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é citado como melhor nome para a esquerda por 63% dos entrevistados. Na direita, o preferido é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que foi citado por 60,1% dos participantes.

Foram ouvidas 3.222 pessoas entre os dias 2 e 4 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Bolsonaro ficou inelegível por oito anos após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na última sexta-feira (30).

Cenário na esquerda

Lula lidera na esquerda com 63%. Ele é seguido pelo atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), com 14,4%. A opção “outro nome” –que não define um candidato específico– aparece com 9,3%. Ciro Gomes (PDT), que participou da corrida eleitoral no ano passado, tem 3,7%. Veja o cenário completo abaixo:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 63%

Fernando Haddad (PT): 14,4%

Outro nome: 9,3%

Ciro Gomes (PDT): 3,7%

Camilo Santana (PT): 2,8%

Rui Costa (PT): 1,7%

Marina Silva (Rede): 1,1%

Jaques Wagner (PT): 0,4%

Silvio Almeida: 0,2%

Não sabe: 3,4%

Cenário na direta:

Na direita, Tarcísio tem 60,1%. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), aparece com 17,9%. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), fica com 8,6%. Veja o cenário completo abaixo:

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 60,1%

Michelle Bolsonaro (PL): 17,9%

Romeu Zema (Novo): 8,6%

Ratinho Jr. (PSD): 2,2%

Flávio Bolsonaro (PL): 2%

Tereza Cristina (PP): 0,8%

Magno Malta (PL): 0,5%

Ronaldo Caiado (União Brasil): 0,3%

Não sabe: 7,5%

Cenário no centro:

No centro, a opção “outro nome” tem 38,6%, acima de qualquer citado. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), foi citada por 32,3% dos entrevistados. Já o vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), tem 8,4%. Veja o cenário completo abaixo:

Outro nome: 38,6%

Simone Tebet (MDB): 32,3%

Geraldo Alckmin (PSB): 8,4%

Márcio França (PSB): 4,2%

Eduardo Leite (PSDB): 2,8%

Raquel Lyra (PSDB): 0,3%

Não sabe: 13,6%

Imagem positiva ou negativa

Quando questionados sobre a imagem dos prováveis candidatos, 54% citam que veem Tarcísio positivamente, 20% não sabem e 26% têm opinião negativa. Lula, por sua vez, tem 51% de citações positivas, enquanto 3% não sabem e 46% o veem negativamente. Veja o cenário completo abaixo:

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 54% positiva; 20% não sabem; e 26% negativa

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 51% positiva; 3% não sabem; e 46% negativa

Simone Tebet (MDB): 45% positiva; 6% não sabem; e 48% negativa

Fernando Haddad (PT): 43% positiva; 6% não sabem; e 51% negativa

Jair Bolsonaro (PL): 43% positiva; 6% não sabem; e 51% negativa

Michelle Bolsonaro (PL): 43% positiva; 9% não sabem; e 49% negativa

Janja: 39% positiva; 16% não sabem; e 45% negativa

Geraldo Alckmin (PSB): 38% positiva; 18% não sabem; e 44% negativa

Flávio Dino (PSB): 37% positiva; 16% não sabem; e 47% negativa

Sergio Moro (União Brasil): 37% positiva; 12% não sabem; e 52% negativa

Romeu Zema (Novo): 35% positiva; 27% não sabem; e 38% negativa

Marina Silva (Rede): 34% positiva; 17% não sabem; e 49% negativa

Eduardo Leite (PSDB): 25% positiva; 36% não sabem; e 39% negativa

Rodrigo Pacheco (PSD): 25% positiva; 29% não sabem; e 46% negativa

Ciro Gomes (PDT): 23% positiva; 23% não sabem; e 54% negativa

Rui Costa (PT): 16% positiva; 45% não sabem; e 40% negativa

Arthur Lira (PP): 15% positiva; 22% não sabem; e 63% negativa

*Com informações da CNN Brasil