Atendimento na UPA de Síndromes Gripais começa a funcionar nesta quinta-feira

Começa nesta quinta-feira (6/8), a partir das 7h, o novo fluxo de atendimento da UPA – 24 horas “Dr. Diorandi Figueira da Costa” para os pacientes com sintomas gripais. A Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga iniciou na última semana a montagem de um espaço na área externa com contêineres e tendas para atender pessoas com sintomas de gripe, e assim, minimizar os riscos de transmissão da Covid-19.