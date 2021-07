Atendimento Home Care cresce nos últimos anos

JMed atua no segmento há mais de oito anos trazendo conforto e qualidade de vida aos pacientes.

A atenção domiciliar vem ganhando força e adesão dos brasileiros. Em 2020, o setor registrou um aumento de 15%, segundo estudo recente divulgado pelo Núcleo Nacional de Empresas de Serviços de Atenção Domiciliar (Nead) 2019/2020. Para 2021, a expectativa continua de crescimento, tanto para cuidados domiciliares, quanto por produtos para locação.

A JMed dispõe de cuidadores para atender demandas de pacientes de leve à alta complexidade, para auxiliar os familiares, que na maioria dos casos, não podem e não têm experiência para lidar com esse tipo de cuidado. “O home care pode ser uma alternativa quando se trata de um paciente com o quadro estável. Além de “desafogar” as instituições médicas e hospitalares – que estão lotadas – dar continuidade ao tratamento em casa pode ser tão eficiente quanto nos hospitais”, conta Gisele Aparecida Doccusse de Oliveira Amaral, gerente de enfermagem da JMed.

“No ambiente familiar – desde que os procedimentos tenham a prescrição médica, podem ser realizadas sessões intensivas de fisioterapia muscular e respiratória, troca de curativos, aplicação de injeções, administração de medicamentos orais, endovenosos, soro e sonda, monitoramento dos cilindros de oxigênio e oxímetro para aferir a saturação. Além, é claro, dos cuidados diários com a higiene pessoal do enfermo, como dar banho, ajudar a escovar os dentes, trocar fraldas, etc”, completa Gisele.

A avó de Mariana Miotto precisou dos cuidados da JMed ao longo de 7 anos, ela conta como foi o cuidado e suporte que sua família recebeu da equipe. “Quando minha avó precisou de cuidados especiais buscamos a JMed. Foram diversos profissionais de lá que cuidaram dela até o último momento, por 7 anos. Inclusive com alguns equipamentos e materiais que compramos ou alugamos direto com eles, com isso vinha a facilidade e um menor preço. Nós amamos nossos familiares e sempre buscamos pessoas de confiança para nos ajudar com a parte técnica, o que sempre vinha junto com muito carinho”, relata.

Em situações como essa, a busca por profissionais capacitados pode fazer toda a diferença na rotina da pessoa enferma – acamada ou não – contribuindo para o seu bem-estar. “Este é o nosso grande objetivo, trabalhar sempre com humanização e priorizando a qualidade de vida dos pacientes e de seus familiares”, conclui o diretor da empresa, Junior Bertoldi.

