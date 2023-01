Ataques em Brasília: 13 moradores de Votuporanga e região tiveram prisão preventiva decretada pelo STF 

Conclusão da análise do Ministro Alexandre de Moraes foi concluída na última sexta-feira (23).

No total, 13 pessoas identificadas como moradoras do noroeste paulista foram presas preventivamente nos atos antidemocráticos registrados em Brasília/DF, no dia 8 de janeiro.

A lista foi concluída após a análise do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, na última sexta-feira (23).

Ray Aparecido Travassos, de Mirassol, e Jair Domingues de Morais, de Fernandópolis, completaram a lista e estão no presídio da Papuda, em Brasília.

Segundo o balanço divulgado pelo Supremo, a conversão da prisão teve como base a necessidade de garantia da ordem pública e da efetividade das investigações.

Confira a lista de presos e cidades:

Votuporanga

Kingo Takahashi

São José do Rio Preto

Antonio Cardoso Pereira Júnior

Lucienne Serafim Nogueira Gois

Lucenir Bernardes da Silva

Thiago de Assis Mathar

Mirassol

Beatriz Tosta Laudino

Gustavo Barco Ravenna

Rafael Antonio Ribeiro Meloze

Ray Aparecido Travassos

Thiago Laudino

Fernandópolis

Jair Domingues de Morais

Olímpia

Jonatas Henrique Pimenta

Birigui

Luzilene Martins de Sá

Os crimes apontados foram os de: