Ataque de abelhas em abrigo mata nove cães em Rio Preto

Cachorros estavam no abrigo da Patrulha Animal Solidária (PAS), em São José do Rio Preto/SP, que pertence a um grupo de protetores independentes.

Nove cachorros morreram depois de serem picados por abelhas no bairro Morada Campestre, em São José do Rio Preto/SP. Os cães estavam no abrigo da Patrulha Animal Solidária (PAS), um grupo de protetores independentes.

Em entrevista, a advogada Janaína Magalhães, uma das pessoas que atuam como voluntárias, contou que o caso foi registrado no último dia 9 de março. “O vizinho de uma chácara derrubou árvores e encontrou a colmeia. As abelhas simplesmente chegaram atacando os cães”, relatou.

Dois cachorros morreram no dia em que o ataque aconteceu. Já os outros cachorros chegaram a receber atendimento veterinário, mas não resistiram e vieram a óbito dias depois. “Eu não estava no ataque. Cheguei apenas para socorrer, mas me disseram que foi algo horrível. O local é simples e não tem câmeras”, disse Janaína.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas para atender à ocorrência. A suspeita da corporação é de que as abelhas estavam em revoada. Ou seja, não possuíam colmeia ou local fixo.

O médico veterinário José Henrique Musumeci Ferreira ajudou a socorrer os animais. Ele contou que, provavelmente, o ataque aconteceu depois que alguém mexeu no local onde as abelhas ficavam.

“Quando estão em revoada, é muito difícil atacarem, porque elas não estão se sentindo ameaçadas. Quando ficam alvoroçadas, em comportamento de defesa, elas atacam qualquer coisa que se mexa”, afirmou.

José Ferreira explicou que os cachorros podem ter morrido por conta de um choque anafilático provocado pelas picadas das abelhas.

“Existe uma reação quando uma abelha pica um animal ou um humano. Quando é uma ou duas, a picada é pouco perigosa. Passando disso, já pode ser mortal para todos os vertebrados”, afirmou.

*Informações/g1