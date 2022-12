Atacante da França minimiza surto de gripe no grupo: “Nada sério” 

Kolo Muani admite que jogadores têm sido afetados por resfriado, mas reitera: “Estarão todos prontos para domingo”

Às vésperas da final da Copa do Mundo, a França tem sido afetada por um vírus que causou sintomas de gripe em pelo menos cinco jogadores. Mas a seleção não está preocupada com os efeitos desse pequeno surto. Ao menos é o que garante o atacante Kolo Muani, autor do segundo gol na vitória por 2 a 0 contra Marrocos.

“Acho que tem uma gripe acontecendo. Não é nada sério. Vamos estar bem até domingo. Todos estão sendo cuidadosos. Os médicos adotaram novas medidas para evitar que o vírus se espalhe”, disse Muani.

Após a pergunta sobre o assunto, o assessor de imprensa da França informou que a federação vai informar em breve a respeito da situação da equipe, mas que não há nada preocupante. Após a insistência no assunto, Muani declarou que o uso de álcool gel foi mais estimulado entre os jogadores da seleção, além do distanciamento social e uso de máscaras em ambientes fechados.

A França vai decidir a Copa do Mundo contra a Argentina, neste domingo, no Estádio Lusail, às 12h (de Brasília).